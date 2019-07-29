МЧС задействовала авиацию для эвакуации жителей двух населенных пунктов Тулунского района

Два вертолета Ми-8 задействовали для эвакуации и доставки спасателей в подтопленные населенные пункты Уйгат и Кривуша Тулунского района Иркутской области. Ранее сообщалось, что жители подтопленных домов эвакуированы в пункты временного размещения в поселке Уйгат и деревне Кривуша, однако из-за угрозы дальнейшего подъема уровня воды в реке Кирей, было принято решение доставить жителей в Тулун.

Всего вертолетами МЧС эвакуированы 85 человек, из низ 23 детей, еще троих жителей Уйгата спасатели подняли на борт прямо с лесной дороги. Мужчины возвращались в село, однако дорогу сильно размыло, и их грузовик застрял. Все эвакуированные доставлены в город Тулун и размещены у родственников.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, на 22.00 местного времени уровень воды в реке Ия в городе Тулуне составил 708 см, при критической отметке 700 см, в реке Кирей у населенного пункта Уйгат – 588см, при критической отметке 350 см.