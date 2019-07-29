Более 400 детей эвакуированы из детских лагерей в Шелеховском районе

В селе Моты Шелеховского района в результате подъема уровня воды в реке Каторжанке подтоплено 5 домов летнего проживания, в садоводстве Алюминщик подтоплено 38 дачных участков. В превентивных целях проведена эвакуация детей из двух детских оздоровительных учреждений Шелеховского района, сообщает в воскресенье вечером пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Из детского оздоровительного лагеря «Огоньки» эвакуированы 376 человек, из них 102 человека персонала. Из лагеря «Черемушки» вывезены 67 человек, из них 15 человек персонала. Для эвакуации задействованы автобусы, а также пригородный электропоезд.

В селе Моты Шелеховского района работает группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, в селе Большой Луг – пожарно-спасательная служба Иркутской области.

В Слюдянском районе, где в посёлке Солзан в результате подъема уровня воды в реке Большая Осиновка и в ручье Безымянный подтоплено 4 приусадебных участка, дежурят спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, в городе Байкальске – группа спасателей областной Пожарно-спасательной службы. На вооружении спасателей – плавсредства.