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Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критической отметки

29 июля 2019

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Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 763 см, превысив критическую отметку более чем на полметра. При этом за последние два часа вода прибыла на 11 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Уровень воды в реке Ия на 08:00 местного времени (03:00 мск) 29 июля составил 763 см", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения.


/ СИА /
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
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