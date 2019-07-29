В Иркутске строительная компания оплатила миллионный долг после наложения ареста на регистрационные действия с её автопарком

Строительная компания г. Иркутска оплатила административные штрафы после введения запрета на проведение регистрационных действий в отношении числящихся в автопарке 570 транспортных средств. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Свыше 30 штрафов ГИБДД и штрафа в пользу Управления Росприроднадзора по Иркутской области на общую сумму 990 тыс. рублей в отношении строительной компании были объединены в одно исполнительное производство. В качестве одной из мер принудительного характера, которая могла сподвигнуть компанию принять меры к погашению долга, были постановления о запрете на регистрационные действия в отношении автопарка организации.