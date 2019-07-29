Количество пострадавших от наводнения может увеличиться. В одном из домов Тулуна обнаружены трещины, еще по 2 домам ожидается заколючение

В Правительстве Иркутской области под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко состоялось рабочее совещание по вопросам строительства нового жилья в муниципальных образованиях, пострадавших в результате паводка. Одним из основных вопросов повестки дня был вопрос о строительстве многоквартирных домов для граждан, пострадавших во время паводка в городе Тулуне.

Напомним, при проведении планового обследования многоквартирного дома №11 на улице Рабочий городок в городе Тулуне, который был подтоплен во время дождевого паводка, работниками специализированной организации «ИркутскЖилГорПроект» были обнаружены глубокие трещины в несущих конструкциях. Были даны рекомендации о временном расселении жильцов – нахождение в доме представляло опасность.

В доме проживали 109 человек, в том числе 41 ребенок. До принятия решения по дальнейшей эксплуатации дома 12 жильцов находятся в трех пунктах временного размещения, открытых на базе Тулунского аграрного техникума, лыжной базе «Снежинка» и коррекционной школе №28. Остальные временно разместились у родственников.

Губернатор сообщил, что эвакуировали жителей одного дома, где необходимо было принять срочные меры. В настоящее время готовится заключение специализированной организации «ИркутскЖилГорПроект» ещё по двум домам. По итогам будет принято решение об усилении конструкций МКД либо о признании домов аварийными, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В ходе совещания были рассмотрены предложения подрядчиков, площадки под строительство многоквартирных домов, в том числе за пределами Тулуна. Служба архитектуры Иркутской области совместно с администрацией муниципального образования рассмотрит вопрос по внесению изменений в генплан города Тулун.