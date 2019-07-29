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МЧС предупреждает о повышении уровня воды в реках Иркутской области и прогнозирует затопление населенных пунктов

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29-30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках. На реке Ие в районе города Тулуна – до отметок 950-1050 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Оке в районе поселка Ухтуй – 470-550 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. Прогнозируется затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. При получении неблагоприятного гидрологического прогноза и информации о возможном подтоплении, быть готовым к эвакуации.


/ СИА /
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Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
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Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Количество пострадавших от наводнения может увеличиться. В одном из домов Тулуна обнаружены трещины, еще по 2 домам ожидается заколючение
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