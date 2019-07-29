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Иркутяне скептически относятся к возможности построения карьеры в ритейле

29 июля 2019

Несмотря на то, что сфера продаж сегодня доминирует на рынке труда Иркутска, на нее приходится 27% вакансий, размещенных в городе на hh.ru, многие соискатели скептически относятся к возможности построения карьеры в рознице. Какие перспективы есть на рынке труда в розничной торговле, какие требования предъявляют работодатели к кандидатам и сколько им готовы предложить за труд – в обзоре аналитиков HeadHunter Сибирь.    

Потенциал рынка вакансий

С начала этого года в Иркутске компании из отрасли розничной торговли разместили на hh.ru свыше 3 000 вакансий. Причем количество предложений о работе для специалистов из разных профобластей в ритейле растет год от года.

Кого ищут работодатели

Шансы построить карьеру в отрасли есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профобласти (59% от общего количества предложений в ретейле). Большим спросом у торговых компаний также пользуются соискатели из сфер транспорта и логистики (11%), бухгалтерии и финансового учета предприятия (8%).

«Порядка 45% вакансий в сфере ритейла - для специалистов без опыта работы, это очень хорошие показатели, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Они говорят о том, что компании готовы заниматься обучение и подготовкой молодых специалистов. Кроме этого, именно в этой отрасли у начинающих соискателей есть возможность быстро вырасти до руководителя. Редко, где такое возможно на сегодняшний день».

Какие требования предъявляют

В каждой второй вакансии в отрасли розничной торговли был указан требуемый опыт работы от 1 года до 3 лет, каждое десятое предложение о работе рассчитано на более опытных кандидатов с профессиональным стажем от 3 до 6 лет.

Какие зарплаты предлагают

Средний предлагаемый доход работнику в отрасли розничной торговли в Иркутске в 2019 году составляет 30 063 рубля. Однако, этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента компании (продуктовый ритейл, fashion и т.п.), уровня позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель и т.п.) и сферы его деятельности (продажи, производство, маркетинг и т.п.).  Например, средняя предлагаемая зарплата кассиров в вакансиях на hh.ru в Иркутске оказалась равна 22 527 руб., продавцов – 27 632. руб., мерчендайзеров – 24 206. руб., кладовщиков – 24 585. руб., водителей – 30 380. руб.

Средние предлагаемые заработные платы в отрасли розничной торговли на hh.ru в 2019 г.  

 

Регион

Кассир

Продавец

Водитель

Мерчендайзер

Кладовщик

Новосибирск

24 185

29 051

37 021

27 759

28 824

Красноярск

29 192

27 181

31 924

27 017

26 710

Омск

19 717

24 654

33 094

22 215

24 929

Иркутск

22 527

27 632

30 380

24 206

24 585

Барнаул

20 323

24 817

31 589

21 897

28 618

Кемерово

21 014

25 834

33 237

23 390

30 139

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Новокузнецк

22 688

26 380

32 879

22 326

24 888

Томск

21 874

26 311

30 318

21 036

25 687

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