Иркутяне скептически относятся к возможности построения карьеры в ритейле

Несмотря на то, что сфера продаж сегодня доминирует на рынке труда Иркутска, на нее приходится 27% вакансий, размещенных в городе на hh.ru, многие соискатели скептически относятся к возможности построения карьеры в рознице. Какие перспективы есть на рынке труда в розничной торговле, какие требования предъявляют работодатели к кандидатам и сколько им готовы предложить за труд – в обзоре аналитиков HeadHunter Сибирь.
Потенциал рынка вакансий
С начала этого года в Иркутске компании из отрасли розничной торговли разместили на hh.ru свыше 3 000 вакансий. Причем количество предложений о работе для специалистов из разных профобластей в ритейле растет год от года.
Кого ищут работодатели
Шансы построить карьеру в отрасли есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профобласти (59% от общего количества предложений в ретейле). Большим спросом у торговых компаний также пользуются соискатели из сфер транспорта и логистики (11%), бухгалтерии и финансового учета предприятия (8%).
«Порядка 45% вакансий в сфере ритейла - для специалистов без опыта работы, это очень хорошие показатели, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Они говорят о том, что компании готовы заниматься обучение и подготовкой молодых специалистов. Кроме этого, именно в этой отрасли у начинающих соискателей есть возможность быстро вырасти до руководителя. Редко, где такое возможно на сегодняшний день».
Какие требования предъявляют
В каждой второй вакансии в отрасли розничной торговли был указан требуемый опыт работы от 1 года до 3 лет, каждое десятое предложение о работе рассчитано на более опытных кандидатов с профессиональным стажем от 3 до 6 лет.
Какие зарплаты предлагают
Средний предлагаемый доход работнику в отрасли розничной торговли в Иркутске в 2019 году составляет 30 063 рубля. Однако, этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента компании (продуктовый ритейл, fashion и т.п.), уровня позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель и т.п.) и сферы его деятельности (продажи, производство, маркетинг и т.п.). Например, средняя предлагаемая зарплата кассиров в вакансиях на hh.ru в Иркутске оказалась равна 22 527 руб., продавцов – 27 632. руб., мерчендайзеров – 24 206. руб., кладовщиков – 24 585. руб., водителей – 30 380. руб.
Средние предлагаемые заработные платы в отрасли розничной торговли на hh.ru в 2019 г.
|
Регион
|
Кассир
|
Продавец
|
Водитель
|
Мерчендайзер
|
Кладовщик
|
Новосибирск
|
24 185
|
29 051
|
37 021
|
27 759
|
28 824
|
Красноярск
|
29 192
|
27 181
|
31 924
|
27 017
|
26 710
|
Омск
|
19 717
|
24 654
|
33 094
|
22 215
|
24 929
|
Иркутск
|
22 527
|
27 632
|
30 380
|
24 206
|
24 585
|
Барнаул
|
20 323
|
24 817
|
31 589
|
21 897
|
28 618
|
Кемерово
|
21 014
|
25 834
|
33 237
|
23 390
|
30 139
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|
21 874
|
26 311
|
30 318
|
21 036
|
25 687