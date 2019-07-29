Иркутяне скептически относятся к возможности построения карьеры в ритейле

Несмотря на то, что сфера продаж сегодня доминирует на рынке труда Иркутска, на нее приходится 27% вакансий, размещенных в городе на hh.ru, многие соискатели скептически относятся к возможности построения карьеры в рознице. Какие перспективы есть на рынке труда в розничной торговле, какие требования предъявляют работодатели к кандидатам и сколько им готовы предложить за труд – в обзоре аналитиков HeadHunter Сибирь.

Потенциал рынка вакансий

С начала этого года в Иркутске компании из отрасли розничной торговли разместили на hh.ru свыше 3 000 вакансий. Причем количество предложений о работе для специалистов из разных профобластей в ритейле растет год от года.

Кого ищут работодатели

Шансы построить карьеру в отрасли есть не только у представителей сферы продаж, хотя большая часть вакансий ориентирована именно на работников этой профобласти (59% от общего количества предложений в ретейле). Большим спросом у торговых компаний также пользуются соискатели из сфер транспорта и логистики (11%), бухгалтерии и финансового учета предприятия (8%).

«Порядка 45% вакансий в сфере ритейла - для специалистов без опыта работы, это очень хорошие показатели, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири. - Они говорят о том, что компании готовы заниматься обучение и подготовкой молодых специалистов. Кроме этого, именно в этой отрасли у начинающих соискателей есть возможность быстро вырасти до руководителя. Редко, где такое возможно на сегодняшний день».

Какие требования предъявляют

В каждой второй вакансии в отрасли розничной торговли был указан требуемый опыт работы от 1 года до 3 лет, каждое десятое предложение о работе рассчитано на более опытных кандидатов с профессиональным стажем от 3 до 6 лет.

Какие зарплаты предлагают

Средний предлагаемый доход работнику в отрасли розничной торговли в Иркутске в 2019 году составляет 30 063 рубля. Однако, этот показатель может значительно меняться в зависимости от сегмента компании (продуктовый ритейл, fashion и т.п.), уровня позиции работника (начальный, специалист, ведущий специалист, руководитель и т.п.) и сферы его деятельности (продажи, производство, маркетинг и т.п.). Например, средняя предлагаемая зарплата кассиров в вакансиях на hh.ru в Иркутске оказалась равна 22 527 руб., продавцов – 27 632. руб., мерчендайзеров – 24 206. руб., кладовщиков – 24 585. руб., водителей – 30 380. руб.

Средние предлагаемые заработные платы в отрасли розничной торговли на hh.ru в 2019 г.