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Крупнейший в мире производитель роз из Колумбии проведет в Иркутске международный фестиваль флористики

29 июля 2019

С 6 по 11 августа в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ пройдёт первый международный фестиваль флористики «ЭкоФлора – 2019». Организаторами мероприятия являются консалтинговое агентство PL Consulting (Иркутск / Владивосток), Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ и предприятие Alexandra Farms – крупнейший в мире производитель роз из Колумбии.

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Мероприятия, которые будут происходить в рамках Фестиваля, будут интересны не только профессионалам в области флористики, но также жителям и гостям города Иркутска.

В рамках фестиваля пройдут курсы профессионального мастерства и мастер-классы от вице-чемпиона Европы по профессиональной флористике Романа Штэнгауэра из Новосибирска, а также мастер-классы по уходу за комнатными растениями от сотрудников Ботанического сада Светланы Сизых и Сергея Калюжного, по продвижению в социальных сетях от радио-ведущей и блогера Алены Малышевой и др. Компетентное жюри будет оценивать конкурсные работы участников Первого Открытого Кубка Байкала по профессиональной флористике. Посетители Ботанического сада не только увидят эти работы, но и выберут того, кому присудить приз зрительских симпатий.

Программу Фестиваля можно найти на сайтах bg.isu.ru и pl-cons.ru


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