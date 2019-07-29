Названы наиболее кредитно-активные регионы России во 2 квартале 2019 года

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности во 2 квартале 2019 года и опубликовало список наиболее кредитно-активных регионов России.
Всего во 2 квартале 2019 года было выдано 9,58 млн новых кредитов общим объемом 2,20 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%. За аналогичный период 2018 г. было выдано 8,96 млн кредитов на 2,12 трлн руб.
По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 422,66 тыс. кредитов на 137,89 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Ростовская обл., Челябинская обл., Ханты-Мансийский АО и Самарская обл.
Лидером по темпам роста объемов кредитования стал Башкортостан, где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 19%, при этом количество новых кредитов выросло на 7%.
ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ВО II КВ. 2019 г.
|
РЕГИОН
|
II-2019
|
II-2018
|
ПРИРОСТ ЗА ГОД
|
ОБЪЕМ, МЛРД РУБ.
|
КОЛ-ВО,
ТЫС. ШТ.
|
ОБЪЕМ, МЛРД РУБ.
|
КОЛ-ВО,
ТЫС. ШТ.
|
ОБЪЕМ, %
|
КОЛ-ВО, %
|
МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
|
412,96
|
1 023,98
|
395,70
|
922,71
|
4%
|
11%
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.
|
137,89
|
422,66
|
134,53
|
391,22
|
2%
|
8%
|
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
|
71,03
|
359,33
|
65,79
|
332,73
|
8%
|
8%
|
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.
|
67,32
|
300,76
|
65,45
|
278,61
|
3%
|
8%
|
БАШКОРТОСТАН РЕСП.
|
60,37
|
293,11
|
50,74
|
272,80
|
19%
|
7%
|
ТАТАРСТАН РЕСП.
|
55,16
|
257,79
|
53,33
|
242,25
|
3%
|
6%
|
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
|
47,19
|
257,26
|
43,52
|
230,40
|
8%
|
12%
|
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
|
46,02
|
240,00
|
44,02
|
219,70
|
5%
|
9%
|
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО
|
44,68
|
146,48
|
46,05
|
132,74
|
-3%
|
10%
|
САМАРСКАЯ ОБЛ.
|
44,32
|
221,01
|
42,07
|
206,12
|
5%
|
7%
|
ВСЕГО ПО РФ
|
2 202,60
|
9 583,75
|
2 120,17
|
8 964,24
|
4%
|
7%