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Названы наиболее кредитно-активные регионы России во 2 квартале 2019 года

29 июля 2019

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности во 2 квартале 2019 года и опубликовало список наиболее кредитно-активных регионов России.

Всего во 2 квартале 2019 года было выдано 9,58 млн новых кредитов общим объемом 2,20 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%. За аналогичный период 2018 г. было выдано 8,96 млн кредитов на 2,12 трлн руб.

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 422,66 тыс. кредитов на 137,89 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Ростовская обл., Челябинская обл., Ханты-Мансийский АО и Самарская обл.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал Башкортостан, где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 19%, при этом количество новых кредитов выросло на 7%.

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ВО II КВ. 2019 г.

РЕГИОН

II-2019

II-2018

ПРИРОСТ ЗА ГОД

ОБЪЕМ, МЛРД РУБ.

КОЛ-ВО,

ТЫС. ШТ.

ОБЪЕМ, МЛРД РУБ.

КОЛ-ВО,

ТЫС. ШТ.

ОБЪЕМ, %

КОЛ-ВО, %

МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

 412,96

 1 023,98

 395,70

 922,71

4%

11%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.

 137,89

 422,66

 134,53

 391,22

2%

8%

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

 71,03

 359,33

 65,79

 332,73

8%

8%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.

 67,32

 300,76

 65,45

 278,61

3%

8%

БАШКОРТОСТАН РЕСП.

 60,37

 293,11

 50,74

 272,80

19%

7%

ТАТАРСТАН РЕСП.

 55,16

 257,79

 53,33

 242,25

3%

6%

РОСТОВСКАЯ ОБЛ.

 47,19

 257,26

 43,52

 230,40

8%

12%

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.

 46,02

 240,00

 44,02

 219,70

5%

9%

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ-ЮГРА АО

 44,68

 146,48

 46,05

 132,74

-3%

10%

САМАРСКАЯ ОБЛ.

 44,32

 221,01

 42,07

 206,12

5%

7%

ВСЕГО ПО РФ

 2 202,60

 9 583,75

 2 120,17

 8 964,24

4%

7%

 


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