Названы наиболее кредитно-активные регионы России во 2 квартале 2019 года

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности во 2 квартале 2019 года и опубликовало список наиболее кредитно-активных регионов России.

Всего во 2 квартале 2019 года было выдано 9,58 млн новых кредитов общим объемом 2,20 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 7%, а объемы кредитования увеличились на 4%. За аналогичный период 2018 г. было выдано 8,96 млн кредитов на 2,12 трлн руб.

По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская обл., где заемщики взяли 1,02 млн кредитов на сумму 412,96 млрд руб. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 422,66 тыс. кредитов на 137,89 млрд руб., замыкает тройку Краснодарский край – 359,33 тыс. кредитов на 71,03 млрд руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объемам кредитования вошли Свердловская обл., Башкортостан, Татарстан, Ростовская обл., Челябинская обл., Ханты-Мансийский АО и Самарская обл.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал Башкортостан, где объемы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 19%, при этом количество новых кредитов выросло на 7%.

ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ КРЕДИТОВ ВО II КВ. 2019 г.