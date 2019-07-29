Программа Байкальской международной бизнес-школы вошла в топ-20 лучших магистерских и МВА программ мира

Программа Байкальской международной бизнес-школы ИГУ «Магистратура по менеджменту» вошла в топ-20 ежегодного международного рейтинга лучших магистерских и МВА программ мира (Eduniversal Best Masters Ranking) в регионе Европа-Азия. Об этом 29 июля сообщает Управление информационной политики ИГУ.

Все программы оценивались по следующим критериям: международные аккредитации; членство в международных академических ассоциациях; качество программ и уровень преподавателей; партнерства на местном и международном уровне; место, занимаемое в основных международных и локальных рейтингах; количество упоминаний в публикациях в СМИ и на сайтах, признанных в сфере высшего образования.

Также при составлении рейтинга учитываются результаты голосования деканов избранных бизнес-школ мира (около 1000 человек), которые отвечают на вопрос: «Какие бизнес-школы Вы бы в первую очередь посоветовали желающему получить образование в данной стране?». В результате каждое учебное заведение получает рейтинг-рекомендацию, которую студенты и абитуриенты могут использовать в процессе принятия решения о своем будущем образовании.

— Байкальская международная бизнес-школа показала высокие результаты по этим критериям, а также получила высокую оценку по итогам голосования деканов. Международный научный комитет Eduniversal включил БМБШ ИГУ в лигу двух «Лавров», свидетельствующую о высокой региональной значимости вуза и его обширных международных контактах, — сказала декан Сибирско-американского факультета менеджмента БМБШ ИГУ Надежда Грошева.

Eduniversal — рейтинговое агентство, ставящее перед собой задачу помочь будущим студентам, HR менеджерам, представителям академических кругов и профессионального сообщества разобраться в специфике современного рынка бизнес-образования. Присуждая избранным бизнес-школам так называемые «Лавры» агентство составляет рейтинг вузов с различным уровнем международных амбиций и сферой влияния в следующих 9 географических зонах: Африка; Северная Америка; Латинская Америка; Средняя Азия; Ближний и Средний Восток; Восточная Европа; Западная Европа; Дальний Восток и Австралия и Океания. Отбор школ с финансовыми обязательствами не связан.

Управление информационной политики ИГУ

