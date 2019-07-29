Стоимость земельных участков в Иркутской области снизилась в июне - Росреестр

По данным Управления Росреестра по Иркутской области в июне средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков в регионе составила около 392 тысяч рублей. Это меньше, чем в июне прошлого года, когда участки покупались жителями региона в среднем за 433,7 тысяч рублей.

Также снизилась средняя цена приобретения прав на здания. В прошлом месяце по договорам купли-продажи данные объекты недвижимости покупались в среднем за 1,16 миллиона рублей. В июне прошлого года средняя цена здания составляла около 2,95 миллиона рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.