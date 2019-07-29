Новости

Стоимость земельных участков в Иркутской области снизилась в июне - Росреестр

29 июля 2019

По данным Управления Росреестра по Иркутской области в июне средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков в регионе составила около 392 тысяч рублей. Это меньше, чем в июне прошлого года, когда участки покупались жителями региона в среднем за 433,7 тысяч рублей.

Также снизилась средняя цена приобретения прав на здания. В прошлом месяце по договорам купли-продажи данные объекты недвижимости покупались в среднем за 1,16 миллиона рублей. В июне прошлого года средняя цена здания составляла около 2,95 миллиона рублей.

Приведенные цены указаны за объекты недвижимого имущества, а не за единицу измерения, без учета характеристик объекта недвижимого имущества.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Андрей Крючков: Экологической угрозы в Байкальске нет. Ситуация на БЦБК из-за подтопления - на особом контроле
«По сравнению с осадками, которые были 27-28 июня, говорить о критической ситуации нельзя. Подобного уже в Тулуне не будет»
МЧС: В Байкальске проходит эвакуация в связи с угрозой подтопления
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании