В Байкальске развернули три пункта временного размещения из-за паводка

Около 400 человек эвакуировали в ночь на понедельник из-за начавшегося после дождей разлива рек Солзан и Харлахта в городе Байкальск Слюдянского района Иркутской области, для них развернули три пункта временного размещения (ПВР), сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Василия Темгеневского.

"В городе развернуто три ПВР, ночью в них эвакуировали около 400 человек, сейчас количество размещенных в пунктах сократилось в три раза", - сказал Темгеневский, отметив, что остальные эвакуированные покинули ПВР по собственному желанию.

Глава города опроверг сообщения, публикуемые в социальных сетях, о том, что вода в Байкальске смывает частные дома. "К сожалению, подтопило один жилой дом", - отметил он.

Накануне в Байкальске из-за паводка обрушился мост через реку Солзан, который связывает микрорайон Гагарина с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК).