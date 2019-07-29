В Иркутской области досрочно сданы в эксплуатацию 70 км обновлённых федеральных дорог

В Иркутской области досрочно сданы в эксплуатацию 70 км обновлённых федеральных дорог. Опережая установленный график на полтора месяца, дорожники защитили слоями износа пять участков трассы Р-258 «Байкал» протяжённостью 20,5 км и три участка на трассах А-331 «Вилюй» и Р-255 «Сибирь» - их общая протяжённость составила 49 км.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье", устройство слоёв износа помогает продлить срок службы дорожного покрытия, защищает его от разрушений при эксплуатации автодороги, повышает износостойкость. Эта профилактическая мера способствует устранению дефектов на проезжей части и улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик дороги.

На всех объектах укреплены обочины, восстановлено барьерное ограждение, заменены дорожные знаки, в том числе километровые. Термопластиком со световозвращающими элементами нанесена разметка, установлены новые сигнальные столбики.

Всего в 2019 году на подведомственной сети ФКУ Упрдор «Прибайкалье» защитят слоями износа одиннадцать участков автодорог общей протяженностью более 95 км.