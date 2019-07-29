Новости

Жителей Тулуна просят срочно запастись питьевой водой

29 июля 2019

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 782 см, превысив критическую отметку более чем 80 см. При этом за последние четыре  часа вода прибыла на 20 см. Власти предупреждают жителей города о необходимости запастись питьевой водой.  Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В связи с прогнозом повышения воды в реке Ия  29-30 июля до отметок 950-1050 см просим всех запастись водой!», - опубликовано сообщение на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (355)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
Андрей Крючков: Экологической угрозы в Байкальске нет. Ситуация на БЦБК из-за подтопления - на особом контроле
«По сравнению с осадками, которые были 27-28 июня, говорить о критической ситуации нельзя. Подобного уже в Тулуне не будет»
МЧС: В Байкальске проходит эвакуация в связи с угрозой подтопления
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании