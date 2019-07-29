Жителей Тулуна просят срочно запастись питьевой водой

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 782 см, превысив критическую отметку более чем 80 см. При этом за последние четыре часа вода прибыла на 20 см. Власти предупреждают жителей города о необходимости запастись питьевой водой. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В связи с прогнозом повышения воды в реке Ия 29-30 июля до отметок 950-1050 см просим всех запастись водой!», - опубликовано сообщение на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в городе, который в конце июня уже подвергался сильному наводнению, началась эвакуация населения.