Официальная комиссия назвала причины разрушительных паводков в Иркутской области в конце июня

Основными причинами паводков в Иркутской области в конце июня стали мощный малоподвижный циклон и экстремально высокая интенсивность осадков. Об этом свидетельствует заключение Федерального агентства водных ресурсов «О результатах анализа факторов опасного развития гидрологической обстановки 26-30 июня 2019 года на территории МО г. Тулуна и МО Тулунского района Иркутской области».

«Основным фактором, определившим интенсивность паводков левых притоков р.Ангара, явился мощный малоподвижный циклон. Он вызвал интенсивные осадки 25 и 26 июня в стокоформирующих районах Восточных Саян. На метеостанциях Хадама (бассейн р. Уда) и Икей (бассейн р. Ия) сумма выпавших осадков за эти дни составила 124 и 231 % от месячной нормы соответственно. При этом неизвестным является количество осадков в высокогорных районах, так как метеонаблюдения там не осуществляются. Например, истоки рек Уда и Ия расположены на уровне около 1700 м БС (Балтийская Система), а метеостанция Хадама и Икей – 705 и 527 м соответственно», – сказано в документе.

Кроме этого, важным условием формирования паводка явилось прохождение двух циклонов в предшествующие две недели, которые вызывали подъемы уровня воды до двух метров в реках в границах городов Тулун и Нижнеудинск. Таким образом, перед циклоном, сформировавшимся к 25 июня, наблюдалась очень высокая увлажненность бассейна и накопление значительных запасов воды в русловой сети. Например, уровень воды в р. Ия в г. Тулун 18 июня достигал отметки 649 см (при критическом уровне 700 см).

Кроме экстремально продолжительных осадков, причинами формирования паводка в Иркутской области комиссия называет и другие факторы. Это высокая скорость подъема уровня воды, быстрое распространение волны паводка, перелив воды через дамбу в г. Тулуне и застройка паводкоопасных территорий, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.