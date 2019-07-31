«Стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже». Марк Сартан о том, как школа может развивать территорию

«Не любая школа может стать драйвером развития территории и способом повышения капитализации. Для этого она должна быть качественной, современной, привлекательной. Если не «Вау!» как «Точка Будущего», то хотя бы «О, здорово! Хотим туда отправить своих детей», – говорит Марк Сартан, генеральный директор Центра разработки образовательных систем. О том, какими должны быть школы-драйверы он рассказал на V Саммите РГУД.

Фото: А.Федоров

«Несмотря на нормы, это возможно»

Разнообразные здания, свободные планировки, многофункциональность помещений, наличие общественных пространств – такими, с точки зрения архитектуры и устройства пространства, должны быть школы, которые смогут стать драйвером развития территории.

«Точка будущего» в Иркутске – это если не лучший, то один из лучших образцов качества зданий в России, – уверен Марк Сартан. – Есть и другие школы, не только в Иркутске, но и в других городах России. Они могут быть построены не только по индивидуальным, но и по типовым проектам. Привлекательные школы могут развивать территории, могут стать для девелопера способом повышения капитализации. И я хочу подчеркнуть, что, несмотря на наличие норм, которые всем мешают, все российские образцы, о которых я рассказываю, прошли экспертизу и всем указанным нормам соответствуют. Это возможно!».

Школа может задавать уровень архитектурного качества

«Мы привыкли к стандартным советским школам-коробкам, – говорит Марк Сартан, – но школы могут быть другими. Например, школа АЙБ в Ереване. Это обычная средне образовательная школа, при этом один из лучших в мире образцов современных школ. Ее директор говорит: «После нас стало невозможно строить по-старому, даже государственные школы сдвинулись с мертвой точки – такую планку архитектурного качества мы задали.

Точка Будущего в Иркутске тоже задает планку по архитектурному качеству. Это замечательное, сложное и интересное сооружение, на которое, как мы надеемся, будут ориентироваться и другие школы России».

Школа может создавать агломерационный эффект

«Обычно на границе муниципальных образований появляются точки разрыва и взаимодействие между муниципалитетами нарушается, – говорит Марк Сартан. – «Точка будущего» находится на стыке трех муниципальных образований. Там сближаются город и деревня. Сетями, которые протянуты до школы, уже пользуются и другие объекты социальной инфраструктуры. Неподалеку планируется построить большой медицинский центр. Почему там? Потому что большой социальный объект становится точкой притяжения. Так школа может создавать агломерационный эффект».

Школа может стать визитной карточкой территории

«Одна из самых престижных международных школ, Дилижан, как и АЙБ, расположена в Армении. В стране не так много национальных брендов, но Дилижан – один из них. Как это произошло? Рубен Варданян, социальный инвестор и предприниматель, хотел открыть миру Армению через образовательное сообщество, показать, как может быть устроено образование, помочь мононациональной стране интегрироваться в международное сообщество. И ему это удалось. Школа в Дилижане стала визитной карточкой страны.

Если говорить об Иркутске, визитной карточкой района Ново-Ленино можно назвать школу № 69. Ее построили в самом конце района, практически на пустыре. Посмотрите сейчас – вокруг нее появилась жилая застройка. Визитной карточкой Молодежного можно назвать космическую школу. По этому же типовому проекту построена школа № 19 в Академгородке».

Школа повышает капитализацию застройки

«Никакой другой объект не упоминается так часто в объявлениях о продаже квартир, как школа, – рассказал Марк Сартан. – Информацию об этом можно найти в 93 % объявлений. Квартиры продают с помощью школ. Например, иркутская школа № 69. Все знают, что мест в ней нет, тем не менее, девелоперы предлагают покупать квартиры рядом с ней.

Наиболее показательный среди российских кейс о том, как школа приводит к росту продаж квартир – школа № 548 в Москве. Риелторы отмечают, что именно благодаря ей сократилось время экспозиции квартир в окрестностях. Говорят о перепродаже квартир и переполнении классов. Школа муниципальная, не может отказать тем, кто живет в этом районе. Зачастую квартиры в окрестностях этой школы покупают только ради того, чтобы иметь право попасть в нее.

Вообще, есть статистически значимая связь между ценой квартир и качеством образования: примерно 7 пунктов в ЕГЭ по математике или русскому языку дают прирост в стоимости жилья на 3-5 % в зависимости от расположения школы. Так что стройте хорошие школы и ваши квартиры будут продаваться дороже».

Школа может помогать развитию бизнеса

«Мы разрабатываем такую модель образовательного результата, чтобы школа повышала культурный уровень и работала на экономику региона, – рассказал Марк Сартан. – Эти задачи мы ставили при разработке школы в городе Свободный, где строят заводы Сибур и Газпром, которые зашли в деградирующую, глубокую провинцию и столкнулись со всеми соответствующими факторами.

Хотя бизнес больше связан с вузами и с профессиональным образованием, тем не менее, и со школами есть взаимосвязь. В школе в рамках развития культуры личности можно развивать и коммуникационную культуру, укоренять ее в регионе. То есть, и с враждебным отношением, и с настороженностью по отношению к крупному бизнесу школа тоже может работать».

Школа может повышать лояльность населения района

«Олимпийскую деревню в Новогорске сознательно спроектировали как спортивно-образовательный кластер. Завели туда множество форматов образования для детей, в том числе академическую школу, детсад, школу искусств, спортивные заведения. Родители, у которых достаточно средств для того, чтобы жить в любом районе Москвы, переезжают в Олимпийскую деревню ради образовательных возможностей детей. И живут в этом районе долго.

Наличие рядом с жилым комплексом детсада и школы может стать решающим фактором для 77 % покупателей квартир, показывают опросы. Все большие города сталкиваются с маятниковой миграцией. Очень многие семьи ищут качественное образование детей в своей локации, чтобы не возить детей далеко. Всем хочется, чтобы школа была рядом и чтобы она была качественная».