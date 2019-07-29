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Аналитики Альфа-Банка ожидают еще одного понижения ключевой ставки в этом году

29 июля 2019

ЦБ в пятницу, 26 июля, понизил ставку до 7,25%. На первый взгляд, решение ЦБ оказалось предсказуемым и непримечательным: регулятор понизил ставку до 7,25%, как и ожидал рынок. Однако Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка обращает внимание, что комментарий регулятора выглядит осторожным и больше сосредоточен на бюджетной политике.

По её мнению, это связано с желанием охладить ожидания рынка: после недавних споров между ЦБ и Минэкономразвития в отношении ответственности за медленный экономический рост, выросли ожидания того, что ЦБ будет вынужден понизить ставку из-за политического давления.

В целом, решение ЦБ понизить ставку связано с продолжающимся замедлением годовой инфляции, которая, по оценкам ЦБ, составляет 4,6% г/г на 22 июля. В то же время одной из причин низкой инфляции является слабый экономический рост.

Эксперт Альфа-Банка ожидает еще одного понижения ставки на заседании 6 сентября, после чего будет взята пауза.

«Поскольку инфляционные риски, связанные с бюджетными расходами, проявятся только с запозданием, складывается впечатление, что в краткосрочной перспективе фактор бюджетной политики вряд ли предотвратит понижение ставки, - считает Наталия Орлова. - Решение ЦБ на заседании 6 сентября будет, главным образом, опираться на фактический инфляционный тренд и внешнюю конъюнктуру. Внешняя среда будет в значительной степени определяться решением ФРС по ставке и сопутствующими комментариями. С точки зрения динамики внутренней инфляции, поскольку август и сентябрь, как правило, являются месяцами с самыми низкими значениями ежемесячной инфляции, может оказаться, что годовая инфляция продолжит замедляться быстрее ожиданий. Это говорит в пользу вероятного снижения ставки в начале сентября».


/ СИА /
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