На трассе «Байкал» от Култука до Бабушкина ограничили движение для большегрузов

Оползни, обвалы и подтопления пойм рек стали причинами введения ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств на автодороге Р-258 «Байкал» с 11:18 (по местному времени) 29.07.2019 со 101 (н.п. Култук) по 278 км (н.п. Бабушкин). Ограничение введено для транспортных средств массой свыше 12 тонн в связи с режимом ЧС в Слюдянском районе

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал», мобилизована спецтехника: автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики. Создан запас скального грунта и щебеночно-песчаной смеси. Дорожники готовы к проведению восстановительных работ. Сформирован оперативный штаб, кроме того, действует мобильный штаб в районе Байкальске.

ФКУ Упрдор «Южный Байкал» настоятельно рекомендует участникам дорожного движения воздержаться от поездок в этом направлении по федеральной автодороге «Байкал».