Жителей Слюдянки эвакуируют из-за риска схода селя

В городе Слюдянка Иркутской области начата эвакуация населения на случай схода селей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию.

"У нас есть сообщение областного штаба ГО и ЧС о возможности возникновения селевой угрозы. Поэтому мы ведем заблаговременную эвакуацию населения, которое попадает в зону возможной селевой угрозы. Жители определенных микрорайонов предупреждены, сегодня ночью проводилась эвакуация и сегодня будет продолжаться", - сказал сотрудник администрации.

Он уточнил, что сход селей грозит обеим городским речкам - Похабиха и Слюдянка, которые берут начало в горах Хамар-Дабан.