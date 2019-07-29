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Жителей Слюдянки эвакуируют из-за риска схода селя

29 июля 2019

В городе Слюдянка Иркутской области начата эвакуация населения на случай схода селей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию.

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"У нас есть сообщение областного штаба ГО и ЧС о возможности возникновения селевой угрозы. Поэтому мы ведем заблаговременную эвакуацию населения, которое попадает в зону возможной селевой угрозы. Жители определенных микрорайонов предупреждены, сегодня ночью проводилась эвакуация и сегодня будет продолжаться", - сказал сотрудник администрации.

Он уточнил, что сход селей грозит обеим городским речкам - Похабиха и Слюдянка, которые берут начало в горах Хамар-Дабан.


/ СИА /
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