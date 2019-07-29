МЧС: В Байкальске проходит эвакуация в связи с угрозой подтопления

В Слюдянском районе Иркутской области постановлением мэра введен режим чрезвычайной ситуации в связи с критическим уровнем выпавших осадков (122 миллиметра за сутки), повышением уровня воды в реках Солзан, Харлахта, Большая и Малая Осиновка до критических отметок и схода селевых потоков. В городе Байкальске из-за подмыва дамбы проводится эвакуация людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В городе Байкальске из-за подмыва дамбы в районе домов No 202, 204, 196, 197 в микрорайоне Гагарина проходит эвакуация жителей в пункты временного размещения, организованные на базе средних общеобразовательных школ No 10, 11, 12. Подмыло левый берег реки Харлахта, вода идет по рельефу. Эвакуировано порядка 150 человек.

На месте работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области, Слюдянского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части Иркутской области, всего - 39 человек, на вооружении которых находятся 5 единиц техники и плавсредства.

Дополнительно в город прибыло 9 машин для откачки воды. Специалисты следят за мостовыми сооружениями. В случае отключения холодного водоснабжения воду будут доставлять по графику.