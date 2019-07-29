МЧС: 29–30 июля в Иркутской области продолжится подъем воды в реках

30 июля в южных районах Иркутской области сохранятся очень сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

За прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200 – 400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут – на 100 – 200 см, на реках Ленского бассейна – колебание уровней воды в пределах 5 – 25 см.

29 – 30 июля ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках: на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 950 – 1050 см при критической отметке 700 см, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500 – 580 см при критической 480 см, на реке Оке в районе поселка Ухтуй 470 – 550 см при критической отметке 470 см. Затопление населённых пунктов в поймах рек. На реке Китой ожидается повышение уровня воды до отметок, близким к критическим.

30 – 31 июля на реках Бирюса, Уда, Белая ожидается понижение уровней воды на 30 – 65 см. На реках Ленского бассейна – колебание уровней воды в пределах 5 – 30 см.