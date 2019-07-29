В Шелеховском районе идет эвакуация людей в связи с подтоплением домов

По состоянию на 13.00 29 июля уровень воды в реке Иркут составил 448 см при критической отметке 480 см, в реке Олха в Шелеховском районе превысил критическую отметку в 210 см и составил 238 см. В результате подтопленными оказались 17 домов в посёлке Большой Луг на улицах Майская, Береговая, 2-я Советская, Подгорная, Дачная, Ключевая, 6 домов на улице Заречной в посёлке Моты, 3 дачных дома и 40 приусадебных участков в садоводстве «Алюминщик», сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Ведется систематический мониторинг гидрологической обстановки, приведены в готовность 5 пунктов временного размещения.

В г. Шелехове в настоящее время наблюдается подтопление приусадебных участков в садоводстве «Труд», откуда эвакуированы 9 человек, из них 3 ребенка. В Шелеховском районе эвакуированы отдыхающие и персонал детских оздоровительных лагерей «Черёмушки», «Огоньки», «Детская оздоровительная дача No 1», «Орленок», «Интеллектуал», «Голубые Ели», «Крылатый», «Солнечный», «Ромашка».