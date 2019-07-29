Облкоммунэнерго: Более 5 тыс. человек в Иркутской области остаются без электроэнергии

Из-за усиления ветра и идущих три дня дождей более 60 отключений электроэнергии на линиях практически всех классов напряжения произошло на сетях ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в Иркутской области. Основными причинами становились падения деревьев, разрушение изоляторов, короткие замыкания, в том числе на подключенных к сетям областного предприятия частных линиях, а так же аварии на сетях компаний-партнёров, от которых «Облкоммунэнерго» получает электроэнергию в свои сети.

Как сообщает пресс-служба компании, отключения затронули порядка 60 тыс. человек, социальные и административные объекты. В Тулуне по заявке местной администрации проводилось профилактическое отключение электроэнергии на ряде улиц, на которых возникла угроза подтопления.

Время большей части отключений не превысило одного часа, но имеются случаи, когда устранить аварийную ситуацию удавалось за 8-10 часов. В 11 случаях аварийно-восстановительные работы продолжаются. На утро понедельника отключенными остаются большая часть поселка Магистральный, по несколько улиц в Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Тулуне и поселке Мегет, деревня Патроны в Иркутском и деревня Луговка в Мамско-Чуйском районах. В общей сумме без электроэнергии остаются порядка 5 тыс. человек.