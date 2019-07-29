«По сравнению с осадками, которые были 27-28 июня, говорить о критической ситуации нельзя. Подобного уже в Тулуне не будет»

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля местами по области грозы, при грозах порывы северо-западного ветра 12-17 м/с, ночью местами в южных районах сохранятся сильные дожди, в горах Южного Прибайкалья и очень сильные дожди.

Как сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, за прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200 – 400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут – на 100 – 200 см, на реках Ленского бассейна – колебание уровней воды в пределах 5 – 25 см.

В настоящее время продолжает повышаться уровень воды на правых притоках Ангары. Подтоплены участки в Шелеховском, Слюдянском, Иркутском, Зиминском, Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском районах. Связано это с обильными осадками в горах Восточного Саяна.

- По сравнению с осадками, которые у нас были 27-28 июня, говорить о критической ситуации нельзя. Подобного уже не будет. Пока мы наблюдаем повышение уровня воды. Прогноз гидромета по повышению в реке Ия – это в пределах 10,5 метров. В настоящее время в Тулуне подтоплены 123 придворовых территорий, подвалы семи многоквартирных жилых домов, котельная. Сегодня основная задача – отвести воду с тех участков, которые подтопило, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Владимир Нелюбов.

В некоторых районах проводится эвакуация населения. На территории Тулунского района в селе Уйгат вчера эвакуировали часть жителей, в деревне Кривуша эвакуированы все 28 человек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.