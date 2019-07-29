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70 детей из пострадавших от паводка районов отправились в лагерь «Кипарис» благодаря поддержке Сбербанка

29 июля 2019

Сбербанк совместно с Администрацией Иркутской области организовали отдых в оздоровительном детском лагере «Кипарис» 70 детям из семей, пострадавших в результате дождевого паводка в Иркутской области.

Сбербанк полностью обеспечил детям проживание в комфортных условиях, организацию досуга, безопасность и дорогу обратно, запланированную на 24 августа.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

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«Сбербанк продолжает прилагать максимум усилий для оказания помощи семьям, пострадавшим от наводнения. Для оперативного обслуживания всех выплат и компенсаций пострадавшим мы существенно увеличили режимы работы наших филиалов, ввели передвижные офисы. В преддверии начала учебного года продолжаем организацию летнего отдыха и оздоровления детей».


/ СИА /
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