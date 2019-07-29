Рост налоговых сборов в Иркутском районе в первом полугодии 2019 года составил 142,8%

Поступления от сбора налогов в консолидированный бюджет Иркутского района за первое полугодие 2019 года возросли на 42,8% или 212,3 млн рублей. В результате Иркутский район стал второй территорией региона, после Жигаловского района, по темпу увеличения поступлений в бюджет, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Наибольший рост доходов бюджета обеспечили поступления налога на доходы физических лиц, который составил 178,7%. В консолидированный бюджет поступило более 330 млн рублей, что на 145,6 млн рублей выше показателей прошлого года. Это связано с погашением задолженности прошлых лет, а также с увеличением отчислений по данному виду налога в бюджет района.

Поступления сборов от взимания земельного налога в консолидированный районный бюджет за первые шесть месяцев 2019 года составили 105,1 млн рублей, что на 10,6 млн рублей больше показателей за минувший год. Рост поступления земельного налога составил 111,3%.

Сборы налога на имущество физических лиц - 10,7 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2018 года в консолидированный бюджет дополнительно поступило 3,1 млн рублей. Рост поступления налога составил 140,6%.

- В целом по результатам исполнения консолидированного бюджета Иркутского района за первое полугодие 2019 года мы видим, что прирост доходов по отношению к аналогичному периоду прошлого года выше среднего по основным статьям доходов. Основными источниками собственных доходов являются поступления НДФЛ, земельного налога и налога на имущество. Удельный вес данных налогов в бюджетах поселений занимает более 81,7% от общего объема налоговых и неналоговых доходов, - отметила председатель комитета по финансам администрации Иркутского района Анна Зайкова.