В Иркутском районе введен режим повышенной готовности из-за подъема рек

Режим повышенной готовности введен на территории Иркутского района в связи с подъемом уровня рек из-за большого количества выпавших осадков. Такое решение принято сегодня, 29 июля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, прошедшем при администрации Иркутского района.

На территории района в бассейнах рек Иркут, Ушаковка, Большая Речка организованы гидропосты, где ведется постоянный мониторинг уровня воды. По данным на 16.00 уровень рек на территории Иркутского района значительно повысился, но не превышает критических значений.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень Иркута в районе Баклашей (Шелеховский район) находится в пределах 471 см при критической отметке 480 см. В районе Иркутска уровень воды в Иркуте находится в пределах 294 см при критической отметке 320 см. Уровень воды в реке Ушаковка упал на 3 см и находится в пределах 190 см при критической отметке 250 см.

Руководители администраций муниципальных образований Иркутского района, на территории которых возможно подтопление населенных пунктов - Максимовского, Смоленского, Мамоновского, Ушаковского, Большереченского муниципальных образований - доложили о ситуации, организации мер оповещения и обеспечению эвакуации населения в случае ЧС.

В микрорайоне Березовый вода частично размыла подпорную стенку в районе дома №140. Ее восстановление будет произведено застройщиком, так как у строительного объекта еще не истек гарантийный срок. Также из-за дождей участки дороги Никольск - Кыцигировка и Рязановщина – Егоровщина частично размыты и находятся в аварийном состоянии. Администрацией Никольского МО организован мониторинг состояния дорог. В августе, как сообщили представители дорожной службы, они будут приведены в надлежащее состояние, будет проведено грейдирование и отсыпка поврежденных участков.

В случае необходимости в муниципальных образованиях будут развернуты пункты временного размещения населения.

В настоящее время в муниципальных образованиях организован контроль за уровнем рек, ситуация находится под контролем Мэра Иркутского района Леонида Фролова.