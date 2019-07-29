В Иркутске устанавливают дамбы

В Иркутске устанавливают дополнительные дамбы в Свердловском и Ленинском районах. Такое распоряжение дал мэр города Дмитрий Бердников.

– Дамба, которая была сооружена месяц назад на улице Пляжной, сегодня показала свою эффективность. Сейчас она сдерживает воду в Иркуте. Однако есть необходимость поднять ее еще на метр. Эти работы будут выполнены в течение нескольких часов. Кроме того, дополнительно сегодня будет отсыпана дамба на улице Олонской. На улицу будет завезено 2 КАМАЗа щебня для отсыпки размытой дороги, – подчеркнул Дмитрий Бердников, – Все службы находятся в режиме повышенной готовности, несмотря на то, что сейчас отсутствует официальная информация по превышению критических отметок уровня воды в Иркутске. Все жители оповещены, комитеты по управлению округами проводят подомовой обход жителей.

Кроме того, в ходе объезда территорий, попадающих в зону подтопления, мэр Иркутска дал распоряжение укрепить и поднять дамбу в районе улицы Иркута Набережная как со стороны Иркута, так и со стороны реки Каи, которая на этом участке впадает в Иркут. Кроме того, достигнута договоренность с Иркутской ГЭС – там будут уменьшены сбросы воды.

На 16.00 29 июля уровень воды в Иркуте повысился на 10 см и составляет 294 см при критическом значении 320 см. В Ушаковке зафиксирован рост на 43 см, сейчас уровень воды находится на отметке 193 см при критической 250 см.