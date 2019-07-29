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Вторая река начала подтапливать город Байкальск

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Река Харлахта начала подтапливать город Байкальск. Об этом сообщает  "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на главу местной администрации Василия Темгеневского.

"Харлахта топит один из микрорайонов. Эвакуацию пока не объявляем, держим всех в курсе. По необходимости все сделаем, конечно", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас задача властей также откачать воду из подвалов многоквартирных домов. "Идет работа на нашей второй реке - Солзан, продолжаем ставить наливную дамбу на 200 метров", - сказал Темгеневский.


/ СИА /
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Вторая река начала подтапливать город Байкальск
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