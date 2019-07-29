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В МЧС рассказали об угрозе попадания промышленных отходов в Байкал

29 июля 2019

В озеро Байкал могли попасть промышленные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в настоящее время эта угроза ликвидирована, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.

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Сильные дожди привели к частичному разрушению моста через реку Солзан, рассказал собеседник агентства. Элементы разрушенного моста повредили насосную установку комбината. Это создало угрозу размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в Байкал.

Сейчас угроза перелива дамбы на комбинате снята, подчеркнули в МЧС.


/ СИА /
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