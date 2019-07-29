В МЧС рассказали об угрозе попадания промышленных отходов в Байкал

В озеро Байкал могли попасть промышленные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, в настоящее время эта угроза ликвидирована, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России.
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29 июля 2019
29 июля 2019
Сильные дожди привели к частичному разрушению моста через реку Солзан, рассказал собеседник агентства. Элементы разрушенного моста повредили насосную установку комбината. Это создало угрозу размыва гидротехнического сооружения и попадания промышленных отходов в Байкал.
Сейчас угроза перелива дамбы на комбинате снята, подчеркнули в МЧС.