FoodPlex расширяет свое присутствие в заведениях Москвы

Воспользоваться сервисами мобильного приложения Plazius от FoodPlex (входит в экосистему Сбербанка) теперь можно в 53 кофейнях Cofix. До конца августа к сервису будут подключены все заведения этой сети, на сегодняшний день в России насчитывается более 135 кофеен Cofix.

Сервис поможет Cofix изучить предпочтения своих гостей, увеличить частоту посещений и средний чек, привлечь новую аудиторию. Гости сети Cofix могут получать бесплатные напитки, участвуя в программе лояльности Plazius, а с первым заказом Cofix дарит каждому пользователю Plazius бесплатный напиток на выбор. За каждые потраченные 60 рублей гости получают виртуальные сof-фишки, которыми можно оплатить следующие заказы. В планах сети также подключить опцию предзаказа, которая позволит клиенту не ждать кофе на кассе — заказ можно сделать прямо в приложении, а в кафе прийти уже за готовыми напитками и едой.

Специально для сети кофеен Plazius разработал приложение COFIX Club. Гости могут воспользоваться привилегиями Cofix как в брендированном приложении, так и в основном приложении Plazius.

В настоящий момент платформа Plazius уже интегрирована в 2100 ресторанах России, в том числе в заведениях «Кофе Хауз», Boston Seafood & Bar, Menza и «Хлеб Насущный».

Цель компании — предоставить лучший цифровой пользовательский опыт, объединив на своей платформе все сегменты заведений общественного питания в России: рекомендательная система Афиша-Рестораны, механики бронирования и оплаты счета без официанта, безналичные чаевые для повышения доходов официанта, разделение счета, реализация сервисов предзаказа в ресторанах, кофейнях и массовом сегменте заведений фаст-фуд.

Платформа Plazius, включающая сервис «Афиша-Рестораны», — один из ключевых продуктов объединенной компании FoodPlex, акционерами которой являются Сбербанк и Rambler Group. Цифровые решения, предлагаемые компанией, помогают ресторанам увеличить выручку, посещаемость и привлечь новых клиентов. Маркетинговая платформа Plazius для ресторанов включает в себя информацию о предпочтениях гостей, пользовательскую аналитику, программу лояльности, сервисы рассылок, бронирования и платежи. Приложение для гостей упрощает процесс выбора заведения и сокращает время ожидания счета от официанта. C Plazius пользователи получают привилегии и бонусный кэшбэк, могут оплатить счет и оставить безналичные чаевые, а также сделать предзаказ еды и напитков, чтобы не ждать в очереди пока заказ примут и приготовят.