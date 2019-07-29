Состоялась встреча руководителей и сотрудников Сбербанка с преподавателями и студентами МГИМО

Сбербанк и МГИМО провели встречу преподавателей и студентов университета с руководителями и сотрудниками Сбербанка. Во встрече также приняли участие слушатели программы МВА Henley Business School (Университет Рединга, Великобритания) — представители Финляндии, Ирландии, ЮАР, Мальты и Великобритании, которые прибыли в МГИМО для прохождения учебной стажировки Doing business in Russia. Основная цель мероприятия, которое является частью соглашения о сотрудничестве между банком и вузом — рассказать о работе Сбербанка и привлечь в команду новых сотрудников из числа студентов, слушателей программ и выпускников МГИМО.

Бехнам Гурбан-Заде, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка, открыл встречу и поделился ключевыми особенностями исламского банкинга и успехами его развития в банке. Алексей Богатов, старший управляющий директор, директор Департамента интегрированного риск-менеджмента, рассказал о применении новейших технологий принятия решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке, а также о вкладе риск-менеджмента в достижение амбициозных целей банка. Сергей Марков, управляющий директор Департамента SberDevices, сделал доклад о системах «социального» ИИ, предназначенного для усиления возможностей человека в различных областях деятельности.

Ян Серебряков, начальник Управления урегулирования корпоративной задолженности Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка:

«Сбербанк как работодатель — это возможность решать интересные задачи в масштабах всей страны, улучшая жизнь миллионов людей. Мы готовы делиться опытом и знаниями со студенческой аудиторией и заинтересованы в студентах и выпускниках одного из лучших университетов страны».