ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам банка «Жилкредит»

Банк ВТБ, действующий от имени государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в качестве банка-агента, 29 июля 2019 года начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам ООО КБ «Жилкредит».

Выплаты полагаются физическим лицам, в том числе открывшим в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности (индивидуальным предпринимателям), а также вкладчикам — юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям.

ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам ООО КБ «Жилкредит» в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Уточнить отделения банка, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте ВТБ в разделе «Выплаты вкладчикам по решению АСВ». Дополнительную информацию можно получить:

по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);

по адресу info@vtb.ru.

Общий объем страховых выплат составляет 31 млн руб. Возмещение по вкладам выплачивается клиенту в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Выплата возмещения осуществляется по счетам (вкладам) физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством к малым предприятиям.

По банковскому счету (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая — 19.07.2019. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчете страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов).