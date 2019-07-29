Банк «Восточный» увеличил доход от операций в дистанционных сервисах на 30%

«Восточный» подводит итоги развития сервисов дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в первом полугодии 2019 года. Банк отмечает рост активности в использовании ДБО. Так, на 50% по сравнению с первым полугодием 2018 года выросло общее количество пользователей дистанционными сервисами банка. Сегодня к ним обращается уже 91% зарегистрированных клиентов, тогда как в конце 2018 года это делали лишь 78% новых клиентов.

Самые популярные операции в дистанционных сервисах банка остаются прежними: погашение кредитов, оплата услуг, внешние и внутренние переводы, заявки на кредит. По итогам первого полугодия 2019 года общий объем операций в сервисах ДБО вырос на 5% по сравнению с началом года. При этом доход от операций за этот период увеличился на 30%.

Одна из основных точек роста активности в ДБО «Восточного» – кредитные продукты банка. Например, клиенты «Восточного» в 19 раз чаще (чем годом ранее) стали обращаться к мобильному- и интернет-банкам для увеличения лимитов по кредитным картам.

Главное нововведение в дистанционных сервисах «Восточного» за минувшее полугодие – запуск онлайн-кредитования через мобильный и интернет-банки. Это дало заметный рост количества заявок на кредит в каналах ДБО. А мобильный банк стал одним из самых быстрорастущих каналов продаж кредитных продуктов «Восточного». Так, количество активных пользователей мобильного банка «Восточного» выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В рамках выдачи кредита через дистанционные сервисы «Восточный» реализовал систему персональных кредитных предложений. Теперь на главной странице мобильного банка клиент может увидеть уже рассчитанный и предварительно одобренный кредит, который он может получить на свой счет в течение 10-15 минут.

Общему росту количества кредитных заявок также способствовал запуск нового сайта банка для розницы и VIP-клиентов. Это привело к двукратному росту с момента запуска в феврале 2019 года кредитных заявок с сайта «Восточного».

В 2019 году «Восточный» также внедрил удобный и бесплатный сервис смены PIN-кода через мобильный- и интернет-банки.

Кроме того, в дистанционных сервисах банка – на сайте, в мобильном- и интернет-банках, в приложении «Просто кредит» и чат-боте в мессенджерах – была запущена акция «Приведи друга», которая позволяет получать бонусы от «Восточного» за рекомендации продуктов банка друзьям и знакомым.

Развитие сервисов дистанционного обслуживания остается одной из стратегических задач «Восточного», так как онлайн-каналы – одна из главных точек входа клиента в банк сегодня и в обозримом будущем.