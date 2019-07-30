Солид Банк кредитует бизнес по сниженным ставкам

АО «Солид Банк» приглашает предпринимателей оформить заявку на получение кредита с государственной поддержкой под 8,5% годовых.



Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса по фиксированной ставке 8,5% годовых была разработана Министерством экономического развития Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1764). АО «Солид Банк» утвержден к участию в данной программе, и уже принимает заявки на кредитование по субсидированной государством ставке 8,5% годовых.



Для оформления финансирования бизнеса по льготной ставке в Солид Банке необходим стандартный пакет документов. Чтобы получить льготный кредит, компания должна вести деятельность в одной из приоритетных отраслей, а также соответствовать ряду требований: например, не иметь задолженностей перед бюджетом и просроченных задолженностей.



Условия кредитования на инвестиционные цели: - сумма от 500 тыс. руб. до 350 млн. руб., срок до 5 лет. При оформлении кредита на пополнение оборотных средств - срок до 3 лет.



Если по каким-то причинам организации не доступно кредитование по госпрограмме, Солид Банк также готов предложить пониженную ставку. Для новых клиентов, ранее не кредитовавшихся в АО «Солид Банк», ставка по кредиту или овердрафту составит 11,11% годовых. При этом в подарок клиент получит полный пакет расчетно-кассового обслуживания.



Условия кредитования по Акции «11:11»: - сумма от 10 до 50 млн. руб. (суммы больше также возможны, заявки рассматриваются в индивидуальном порядке), срок до 3 лет.



Ознакомиться с условиями всех программ финансирования бизнеса можно на сайте АО «Солид Банк».



Оформить заявку также можно на сайте банка или в любом офисе Солид Банка.