Леонид Ставицкий: Для восстановлению районов, пострадавших от паводка в Иркутской области, необходимо решить 3 задачи

По поручению вице-премьера, главы Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталия Мутко в Братске 26 июля прошло совещание руководителей региональных министерств строительства из шести субъектов федерации, готовых включиться в работу по восстановлению районов Иркутской области, пострадавших от паводка в конце июня 2019 года.

Совещание провел руководитель оперативной группы по ликвидации ЧС в Иркутской области, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий. В работе приняли участие представители республики Татарстан, Красноярского края, Новосибирской, Томской, Омской и Свердловской областей, АО «Восточно-Сибирская ЖД», министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.

Леонид Ставицкий поставил перед собравшимися несколько задач.

1. Необходим реестр доступного жилья по 45 тыс. рублей за квадратный метр

Первая – это предоставление актуальных данных из регионов о наличии фонда готового жилья, в которое могли бы переехать люди уже сейчас.

- Нам нужна исчерпывающая информация о наличии жилья по утвержденной стоимости в 45 тыс. рублей за квадратный метр, чтобы у людей была возможность быстро купить себе жильё, и чтобы был выбор, - отметил Леонид Ставицкий.

У жителей подтопленных территорий есть возможность выехать за пределы Иркутской области - во время встречи с Президентом люди просили о такой возможности, и она дана. В настоящее время есть несколько десятков семей, готовых уехать в Красноярск, Новосибирск и другие регионы.

2. Необходим список строительных компаний, готовых приступить к капремонту

Вторая задача – аккумуляция ресурсов для проведения капитальных ремонтов в жилом фонде и на объектах инфраструктуры.

- Данные о количестве помещений, подлежащих ремонту, постоянно корректируются. Сначала речь шла о порядке 9 тысяч помещений, но сейчас в ходе обследований выясняется, что непригодным для проживания будет признано больше домов. Тем не менее, нам предстоит до 1 ноября отремонтировать тысячи помещений, и для этого необходимо понимать, каким ресурсом мы обладаем, - отметил Леонид Ставицкий.

По информации регионального Минстроя, в Иркутской области готовы приступить к этим работам 37 компаний, предложенных Фондом капитального ремонта МКД Приангарья, но понадобиться может гораздо больше рабочих рук.

3. Создать условия для рабочих

Сроки очень сжатые, объемы работ большие. В регионе создана единая Служба заказчика, через которую централизованно будет организована работа по капитальному ремонту. Также создаются три логистических склада с перечнем материалов по фиксированным ценам. Если будет принято решение о привлечении рабочего ресурса с регионов, нужно создать для людей условия проживания и нормальной жизнедеятельности, - отметил Леонид Ставицкий.

Представители ВСЖД заявили о готовности предоставить вагоны-купе для проживания рабочих. Леонид Ставицкий попросил предусмотреть организацию санитарных условий, пунктов питания, медицинских пунктов для рабочих.

Также в ходе совещания обсуждались возможности участия строительных компаний из регионов, которые могли бы предоставить свои решения для строительства многоквартирных и индивидуальных домов.

Представителей регионов, в свою очередь, интересовали актуальные данные о необходимых ресурсах, предполагаемой квадратуре площадей ремонтов и строительства, возможности установления специальных железнодорожных тарифов в условиях ЧС и другое.

Все необходимые данные должны поступить в штаб оперативной группы при правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, объектов инженерной (включая коммунальную) социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка.