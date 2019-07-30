Федеральная трасса в Тулуне закрыта

В 05.30 утра 30 июля 2019 года закрыта федеральная трасса через мост реки Ия в Тулуне Иркутской области. Движение закрыто для всех видов транспорта. По состоянию на 08.00 часов утра 30 июля уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся до отметки 965 см. За последние сутки вода прибыла более чем на 2 метра. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Администрация Тулуна предупреждает, уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры. По состоянию на 29 июля 2019 года в зоне подтопления находится городская котельная, которая приостановила свою работу, производится разбор и вывозка резервного оборудования на водозаборе.

Администрация Тулуна призывает горожан в случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома.

Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ г. Тулуна по адресу: микрорайон Угольщиков, 42 «б». В настоящее время там размещен 41 человек. Свободно 65 мест.