Минэнерго проверит ход работ по восстановлению электрических сетей в пострадавших от паводка районах Иркутской области

В Горно-Алтайске под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака прошло заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов в Сибирском федеральном округе, и прежде всего в пострадавших от паводка районах.

В заседании комиссии приняли участие представители федеральных ведомств, федеральных компаний «Россети» и «РусГидро», представители региональных штабов по подготовке к отопительному сезону. От Иркутской области кроме этого присутствовали руководители Иркутскэнерго, ИЭСК и «Облкоммунэнерго».

В результате обсуждения министр энергетики РФ Александр Новак дал распоряжение региональному штабу предусмотреть всё необходимое финансирование программы восстановления электрических сетей в попавших под паводки районах Иркутской области. Кроме этого в Иркутск будет направлена специальная комиссия Минэнерго РФ, для изучения текущей ситуации на областном электросетевом предприятии.