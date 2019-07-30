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Минэнерго проверит ход работ по восстановлению электрических сетей в пострадавших от паводка районах Иркутской области

30 июля 2019

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В Горно-Алтайске под председательством Министра энергетики РФ Александра Новака прошло заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения  по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ  к прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов в Сибирском федеральном округе, и прежде всего в пострадавших от паводка районах. 

В заседании комиссии приняли участие представители федеральных ведомств, федеральных компаний «Россети» и «РусГидро», представители региональных штабов по подготовке к отопительному сезону. От Иркутской области кроме этого присутствовали руководители Иркутскэнерго, ИЭСК и «Облкоммунэнерго».

В результате обсуждения министр энергетики РФ Александр Новак  дал распоряжение региональному штабу предусмотреть всё необходимое финансирование программы восстановления электрических сетей в попавших под паводки районах Иркутской области. Кроме этого в Иркутск будет направлена специальная комиссия Минэнерго РФ, для изучения текущей ситуации на областном электросетевом предприятии.


/ СИА /
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