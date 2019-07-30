МЧС: Трасса Р-255 «Сибирь» закрыта в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть

30 июня с 5 часов 30 минут местного времени объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» - км 1491+200 - км 1494+300 в границах города Тулуна. Движение ограничено до особого распоряжения в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть. Наблюдается подтопление 2-х участков дороги от 50 до 100 метров, высота перелива через дорожное полотно составляет 5 сантиметров. Об этом 30 мюля сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Для обеспечения безопасности, предупреждения скопления автотранспорта и создания многокилометровых пробок сотрудники МЧС России рекомендуют отказаться от поездок в сторону города Тулуна Иркутской области в обоих направлениях.