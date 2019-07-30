МЧС открыла горячую линию для жителей Иркутской области

В связи с прохождением по территории Иркутской области дождевого паводка и подтоплением населенных пунктов и садоводств в МЧС России по Иркутской области открыта «горячая линия» - 8 (395-2) 3-99999, с помощью которой граждане могут получить любую информацию о паводковой ситуации, принимаемых мерах по защите населения, об эвакуации и работе пунктов временного размещения, об оказании адресной помощи.

Специалисты также предоставляют оперативную информацию по состоянию транспортного сообщения, о перекрытии трасс федерального и муниципального значения, озвучивают гидрометеорологический прогноз. Пострадавшим от паводка оказывают поддержку психологи.

«Горячая линия» работает круглосуточно.

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области напоминает, из-за сильных дождей, которые на протяжении нескольких суток прошли на юге Иркутской области, произошел резкий подъем рек, в зоне паводка оказались 20 населенных пунктов 8-ми районов области (Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский).