Из-за наводнения перекрыли трассу из Красноярска в Иркутск

В связи с высоким уровнем воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области – до 990 см при критической отметке 700 см – на участке трассы Р-255 "Сибирь" км 1491+200 - км 1494+300 закрыто движение для всех видов автотранспорта. Из Иркутска в Братск и из Красноярска в Иркутск движение по Р-255 сейчас невозможно. Проезд из г. Красноярска в г. Братск по трассе Р-255 «Сибирь» в настоящее время осуществляется. Кроме того, есть альтернативный вариант следования: по региональной дороге 25Н-124 «Тайшет – Чуна – Братск». Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при построении маршрута.

Сейчас в Тулуне в готовности находится группировка сил и средств в составе 62 единиц техники. Это самосвалы, бульдозеры, фронтальные погрузчики, трал и экскаваторы подрядных организаций, работающих на федеральных трассах Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятии. Эта техника прибыла в Тулун в июле для помощи в ликвидации последствий ЧС. Сейчас она готова, если это потребуется, к проведению восстановительных работ после прекращения подъема уровня воды.