Какие дороги закрыты из-за паводка в Иркутской области

Полиция Иркутской области призывает автомобилистов планировать свой маршрут с учетом закрытия автомобильных дорог из-за паводка.

Напомним, что автомобильное сообщение между Красноярском и Иркутском закрыто в связи паводковой ситуацией в Тулунском районе. Ограничение на федеральной трассе Р-255 в Тулуне действует для всех видов транспорта. В настоящее время на затопленном участке дежурят экипажи ГИБДД. Возможный способ объезда (в случае крайней необходимости): Тайшет – Лесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй» – Братский район – Усть-Кут, далее Магистральный – Жигалово – Качуг – Иркутск.

Кроме этого, на автодороге Р-258 «Байкал» от населенного пункта Култук Слюдянского района Приангарья до поселка Бабушкин Кабанского района республики Бурятия продолжает действовать ограничение движения для грузовых транспортных средств массой свыше 12 тонн.

В поселке Листвянка (Байкальский тракт) в целях обеспечения безопасности граждан введен запрет на въезд туристическим автобусам и большегрузной технике, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.