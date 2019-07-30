Россельхозбанк приостановил работу офиса в Тулуне из-за паводка

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30 июля 2019
"В условиях ЧС обслуживание клиентов в дополнительном офисе Иркутского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/66/12 в г. Тулун c 29 июля 2019 года временно приостановлено. О возобновлении работы офиса сообщим дополнительно. Банк приносит извинения за доставленные неудобства", - говорится в официальном сообщении банка, направленном SIA.RU.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.