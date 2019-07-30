Россельхозбанк приостановил работу офиса в Тулуне из-за паводка

"В условиях ЧС обслуживание клиентов в дополнительном офисе Иркутского РФ АО «Россельхозбанк» № 3349/66/12 в г. Тулун c 29 июля 2019 года временно приостановлено. О возобновлении работы офиса сообщим дополнительно. Банк приносит извинения за доставленные неудобства", - говорится в официальном сообщении банка, направленном SIA.RU.