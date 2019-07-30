Новости

Уровень воды в Тулуне поднялся почти до 10 метров

30 июля 2019

Читайте также:

ВСЖД назначила дополнительные пригородные поезда из-за паводка
30 июля 2019
В бурятском Аршане «разбушевался» водопад
30 июля 2019

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 990 см, превысив критическую отметку почти на 3  метра. При этом за последние сутки вода поднялась сразу на 2,5 метра.  Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Администрация города предупреждает жителей Тулуна, что 30-31 июля повышение уровня воды на р. Ия в районе г. Тулун продолжится. Вода, по прогнозам, поднимется до отметок 1050-1150 см.

Напомним, что 30 июля в 5.30 утра была перекрыта  федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Тулуне. Движение ограничено для всех видов транспорта до особого распоряжения в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть. 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости":
Все материалы сюжета (379)


Реклама на сайте

Наводнение в Иркутской области 2019, последние новости
ВСЖД назначила дополнительные пригородные поезда из-за паводка
В бурятском Аршане «разбушевался» водопад
Николай Будуев: «Мощные сели в районе Байкальска происходят раз в 40 лет. Последний прошел 1971 году»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании