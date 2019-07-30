Уровень воды в Тулуне поднялся почти до 10 метров

Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области поднялся до отметки 990 см, превысив критическую отметку почти на 3 метра. При этом за последние сутки вода поднялась сразу на 2,5 метра. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Администрация города предупреждает жителей Тулуна, что 30-31 июля повышение уровня воды на р. Ия в районе г. Тулун продолжится. Вода, по прогнозам, поднимется до отметок 1050-1150 см.

Напомним, что 30 июля в 5.30 утра была перекрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь» в Тулуне. Движение ограничено для всех видов транспорта до особого распоряжения в связи с выходом воды реки Ия на проезжую часть.