Россельхозбанк изменит условия кредитных сделок пострадавшим от паводка в Иркутской области

С 27.06.2019 г. в Иркутской области действует режим ЧС из-за дождевого паводка. В связи с этим АО «Россельхозбанк» сообщает о том, что заемщики - физические лица, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, имеют право:

1. На изменение условий кредитных сделок, а именно:

реструктуризация погашения основного долга и процентов по кредиту;

пролонгация кредита на 12 месяцев.

2. На получение страхового возмещения по застрахованному имуществу, пострадавшему от наводнения.

Подробную информацию можно получить в любом отделении АО «Россельхозбанк» или по телефонам:

в г. Тулуне: 8 (39530) 4-01-63, 8 (39530) 4-01-36

в г. Нижнеудинске: 8 (39557) 7-00-51

в г. Тайшете: 8 924 8 213 035, 8 (39563) 2-40-81

в п. Чунский: 8 (39567) 2-15-48

в р.п. Куйтуне: 8 (39536) 5-21-22

в г. Иркутске: 8 (3952) 50-33-15