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Россельхозбанк изменит условия кредитных сделок пострадавшим от паводка в Иркутской области

30 июля 2019

С 27.06.2019 г. в Иркутской области действует режим ЧС из-за дождевого паводка. В связи с этим АО «Россельхозбанк» сообщает о том, что заемщики -  физические лица, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, имеют право:

1. На изменение условий кредитных сделок, а именно:

  • реструктуризация погашения основного долга и процентов по кредиту;
  • пролонгация кредита на 12 месяцев.

2. На получение страхового возмещения по застрахованному имуществу, пострадавшему от наводнения.

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Подробную информацию можно получить в любом отделении АО «Россельхозбанк» или по телефонам:

  • в г. Тулуне: 8 (39530) 4-01-63, 8 (39530) 4-01-36
  • в г. Нижнеудинске: 8 (39557) 7-00-51
  • в г. Тайшете: 8 924 8 213 035, 8 (39563) 2-40-81
  • в п. Чунский: 8 (39567) 2-15-48
  • в р.п. Куйтуне: 8 (39536) 5-21-22
  • в г. Иркутске: 8 (3952) 50-33-15

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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