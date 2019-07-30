Россельхозбанк изменит условия кредитных сделок пострадавшим от паводка в Иркутской области

С 27.06.2019 г. в Иркутской области действует режим ЧС из-за дождевого паводка. В связи с этим АО «Россельхозбанк» сообщает о том, что заемщики - физические лица, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, имеют право:
1. На изменение условий кредитных сделок, а именно:
- реструктуризация погашения основного долга и процентов по кредиту;
- пролонгация кредита на 12 месяцев.
2. На получение страхового возмещения по застрахованному имуществу, пострадавшему от наводнения.
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Подробную информацию можно получить в любом отделении АО «Россельхозбанк» или по телефонам:
- в г. Тулуне: 8 (39530) 4-01-63, 8 (39530) 4-01-36
- в г. Нижнеудинске: 8 (39557) 7-00-51
- в г. Тайшете: 8 924 8 213 035, 8 (39563) 2-40-81
- в п. Чунский: 8 (39567) 2-15-48
- в р.п. Куйтуне: 8 (39536) 5-21-22
- в г. Иркутске: 8 (3952) 50-33-15
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.