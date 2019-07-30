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Райффайзенбанк подключился к инновационному сервису SWIFT gpi — Global Payments Innovation

30 июля 2019

Райффайзенбанк объявляет о начале использования инновационной технологии SWIFT в области международных расчетов SWIFT Global Payments Innovation (gpi) — комплекса услуг, повышающего скорость, прозрачность и дающего возможность отслеживать маршруты международных платежей по всей цепочке банков-корреспондентов благодаря уникальному номеру транзакции, который остается неизменным на протяжении всей платежной цепочки.

Преимущества SWIFT gpi:

  • денежные средства приходят на счета конечных получателей в течение суток (с учетом разницы во времени и при наличии всех подтверждающих документов);
  • отслеживание банком платежей в режиме реального времени, где они находятся и на какой стадии исполнения;
  • прозрачность комиссий;
  • неизменность информации о денежных переводах.

Инновационная технология SWIFT gpi открывает новые возможности для дальнейшего улучшения уровня сервиса и качества расчетов в иностранных валютах.


/ СИА /
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