Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет в 1 полугодии 2019 года более 9 миллиардов рублей - на 60% больше, чем в прошлом году

За 1 полугодие 2019 года Иркутской таможней в федеральный бюджет было перечислено более 9 миллиардов 167 миллионов рублей, что на 3 млрд 452 млн рублей превышает объем перечислений первого полугодия 2018 года, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

Основную долю в общей сумме перечислений занимают платежи по импорту и экспорту: на импорт приходится 7 млрд 710 млн. рублей, это на 3 млрд 608 млн выше показателей предыдущего года, на экспорт - 1 млрд 340 млн. рублей.

Остальные платежи весьма незначительны. Утилизационный сбор при ввозе на территорию РФ автотранспортных средств за первое полугодие 2019 года составил 59 млн. рублей. Также было перечислено иных платежей (таможенные сборы, акцизы, штрафы, прочие неналоговые доходы и другое) на сумму более 58 млн рублей.

Платежи Иркутской таможни составили 12 % от перечислений Сибирского таможенного управления.