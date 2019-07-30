Интенсивность подъема в реке Иркут снижается

В Иркутске не зафиксировано подтопления жилых домов, об этом сообщил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. По данным на утро 30 июля уровень воды в Иркуте превысил критическую отметку 320 см и составил 333 см, однако интенсивность подъема снизилась.

Напомним, что в Иркутске вечером 29 июля укрепили дамбы в двух районах города.

– В течение последних суток в Свердловском округе проведена отсыпка улицы Максимовской, на улице Иркута Набережная сделаны дополнительные дамбы. В Ленинском районе на улицах Пляжной и Олонской существующие дамбы также укреплены и подняты на метр , – отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.