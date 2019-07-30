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В Зиминском районе обрушился пролет моста

30 июля 2019

В Зиминском районе из-за повышения уровня в реке Зима в селе Зулумай на правом берегу обрушился пролет моста, соединяющего два берега села, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Частично подтоплена улично-дорожная сеть, а также, по предварительным данным, 3 жилых дома, 38 придомовых территорий. Эвакуированы в пункт временного размещения – Зулумайскую среднюю школу - 23 человека из них 7 детей.

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Из-за частичного подтопления улично-дорожной сети из села Новоникольск в пункт временного размещения, организованный на базе Батаминской средней общеобразовательной школы, эвакуированы 2 человека, 4 жителя села Игнай перевезены в город Зиму к родственникам.

Повышение уровня воды привело к размытию моста через приток реки Оки – Красную речку, который соединял два берега поселка Осиповский.

Грунтовыми водами в селе Масляногорск подмыта областная дорога по улице Коммунаров, в селе Новолетники ими подтоплены улично-дорожная сеть и территория летнего оздоровительного лагеря «Окинец» - 75 человек эвакуированы. В селе Покровка подтоплена областная дорога, по аналогичной причине нарушено сообщение и с населенным пунктом Урункуй.

Всего в Зиминском районе оборудовано 7 пунктов временного размещения в населенных пунктах Батама, Кимильтей, Центральный Хазан, Самара, Масляногорск, Новолетники, Филипповск, они готовы к приему жителей.


/ СИА /
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