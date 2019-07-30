Отпускной бюджет россиян за 3 года вырос всего на 5%

Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. За 3 года этот показатель вырос всего на 5%, а число россиян, которые не могут позволить себе неделю отдыха, сократилось почти на 30%. Таковы результаты опроса SuperJob, в которых россияне оценили свой отпускной бюджет.

В среднем россиянин готов потратить на неделю отпуска не более 24600 руб. Количество респондентов, которые не могут позволить себе отпуск из-за финансовых трудностей, составляет 29%. Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они могут потратить на неделю отдыха: 21800 у молодежи до 24 лет против 25800 у россиян старше 45 лет.

Отпускной бюджет на неделю отпуска у среднестатистического жителя Москвы в этом году составляет 29500 руб. На втором месте — Екатеринбург: жители столицы Урала в среднем готовы потратить на неделю отпуска 28000 руб. на человека. На третьей строке Пермь — 26800 руб. Санкт-Петербург делит шестую позицию с Казанью (по 26200 руб.), пропуская вперед Самару (26400 руб.) и Красноярск (26300 руб.).



Результаты аналогичного исследования Superjob, проведенного в 2016 году, показывают, что отпускной бюджет россиян вырос всего на 5%: 23400 руб. 3 года назад и 24600 руб. сегодня.